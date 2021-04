Bologna-Inter, le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due tecnici

Bologna

In porta il ballottaggio per sostituire Skorupski in porta sembra essere stato vinto dal giovane Ravaglia. In difesa Mihajlovic dovrebbe confermare il solito quartetto, con Tomiyasu e Dijks sugli esterni e la coppia di centrali Danilo-Soumaoro . In mediana spazio a Schouten insieme a uno tra Dominguez e Svanberg, con l'argentino favorito. In avanti, vista la squalifica di Palacio, toccherà a Musa Barrow ricoprire il ruolo di prima punta, con Sansone, Soriano e Skov Olsen alle sue spalle, anche se non è da escludere un possibile impiego di Orsolini dall'inizio.