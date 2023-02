Bologna-Inter, la moviola di Stadio: manca il rigore per mani di Darmian

'Non bene Orsato, il rigore non dato al Bologna (beffa dopo quello che ha avuto contro a Genova settimana scorsa) vede l’internazionale di Schio due volte colpevole: perché ha valutato (male) quel tocco di mano in campo e perché l’ha snobbato, con spocchia e sufficienza, al monitor' scrive il quotidiano che assegna 5 al direttore di gara di Schio.

Il mani di Darmian è punibile per Pinna dato che l'intervento è scomposto e che poco controllo delle braccia, che sono aperte e sopra le spalle e non si tratta nemmeno del braccio di appoggio come accaduto a Genova quando Banti ha assegnato il rigore alla Samp su Sosa. Orsato non lo ha visto in campo e non lo ha dato nemmeno al monitor. Giusto invece annullare il gol di Barrow per fuorigioco attivo di Dominguez che è in traiettoria.