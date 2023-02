Bologna-Inter, la moviola del Carlino: Orsato sfodera una direzione da numero uno

Per il quotidiano non c'è il rigore per il mani di Darmian sul tiro di Ferguson, l'episodio viene definito analogo a quello di Sosa a Marassi dove invece ci fu l'errore di Irrati e del Var Banti. 'L’unico vero intrigo lo sbroglia bene, con l’aiuto del Var, al 12’. Sul tiro di Ferguson la palla che carambola sul braccio di Darmian, dopo aver rimbalzato su giocatore e terreno, non giustifica il penalty (contro Sosa, in Samp-Bologna, per analoga dinamica il rigore fu dato: ma fu un errorissimo di Irrati)'.