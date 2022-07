Bologna – Infortunio di Arna non grave, verrà valutato

Marko Arnautovic, andato in gol in tap in, ha accusato un lieve problema al ginocchio che lo ha costretto a uscire zoppicante e con una borsa del ghiaccio sull'arto. Il Bologna ha subito rassicurato sulle sue condizioni, si tratterebbe solo di una lieve torsione, e i due giorni di riposo dovrebbero aiutare l'austriaco a recuperare. Il suo piccolo problema verrà comunque valutato nei prossimi giorni ma non dovrebbe essere niente di serio.