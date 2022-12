Bologna, incontro tra BFC Senza Barriere e squadra

Come riporta il sito ufficiale dei rossoblù, BFC Senza Barriere ha l'obiettivo di sviluppare l'autonomia e la creatività, migliorare l'inclusività e l'integrazione attraverso lo sport. Il responsabile del progetto, Giovanni Grassi, ha detto: "Abbiamo un ottimo rapporto con la società Bologna e oggi siamo riusciti ad organizzare questa giornata di festa per i nostri ragazzi". Ha aggiunto poi: "Quando ieri abbiamo comunicato che saremmo venuti a Casteldebole per incontrare la squadra, c'è stato grande entusiasmo".

Anche i ragazzi della scuola calcio hanno raccontato le loro emozioni. "Medel è il mio idolo, lo ringrazio per la maglia. Gioco libero come lui, ma quando mi stanco rimango in attacco" le parole di Ernesto. Il capitano Luis ha salutato il mister Thiago Motta: "Anche io sono sudamericano e gliel'ho detto. Ringrazio il mister per il suo sorriso e la sua sincerità".