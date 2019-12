Bologna in visita all’ospedale Bellaria

Non c’è solo il calcio. Il Bologna pensa infatti anche alle persone più sfortunate, e con una piccola delegazione decide di far visita all’ospedale Bellaria di San Lazzaro. Nello specifico, Marco Di Vaio accompagna Mbaye e Svanberg – in collaborazione con l’associazione Bimbo Tu – nella visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Questa mattina una delegazione del Bologna ha fatto visita ai piccoli pazienti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale Bellaria di San Lazzaro.

In collaborazione con l’associazione Bimbo Tu, Ibrahima Mbaye e Mattias Svanberg accompagnati da Marco Di Vaio hanno incontrato i piccoli pazienti del Bellaria regalando loro un momento di gioia tra foto, autografi e gadget rossoblù”.