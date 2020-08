Bologna, in settimana si può chiudere per De Silvestri

Il Bologna dovrà decidere se chiudere l’operazione De Silvestri nel corso di questa settimana.

Il terzino del Torino ha dato il suo benestare al trasferimento in rossoblù. La piazza gli piace, l’idea di essere allenato da Mihajlovic anche. Il tecnico serbo lo ritiene importante per l’undici titolare della prossima stagione, per cui si attende solo che la dirigenza effettui l’assalto decisivo. In questi giorni il Bfc potrebbe definire il trasferimento del terzino. Lo riporta il Corriere di Bologna.