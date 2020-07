Bologna, in palio un pezzo d’Europa

La classifica dice Milan 42, Verona e Parma 39, Cagliari 38 e Bologna 37.

L’ultimo vagone del treno europeo è occupato proprio dal Bologna che stasera al Dall’Ara affronta lo scontro diretto con il Cagliari di Zenga, assieme all’altra partita della zona Europa League che è Verona-Parma. Di fatto, stasera ci si gioca un pezzo d’Europa e per il Bologna si tratta del primo dei tre scontri diretti in calendario da qui alla fine: il Cagliari questa sera al Dall’Ara, il Parma il 12 luglio al Tardini e il Milan il 18 luglio al Meazza, come riporta il Carlino. Tre crocevia fondamentali per alimentare e coronare il sogno europeo, uno di quelli che ti farà giocare ogni tre giorni come accade ora e come Mihajlovic sa benissimo: “Se un giorno vogliamo andare in Europa dobbiamo abituarci a giocare ogni tre giorni”, le parole del tecnico che cerca già di preparare l’ambiente a turni massacranti di giovedì sera…