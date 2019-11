Bologna, in casa sempre a segno da otto mesi

Otto mesi di fila a segno. Questo è il rullino di marcia del Bologna all’ombra della Torre di Maratona, una squadra che segna sistematicamente dal 24 febbraio scorso. Con il Bologna che non manca l’appuntamento con il gol da ben 12 incontri al Dall’Ara. Rossoblu che vantano in questa speciale statistica la terza miglior striscia di tutta la Serie A, alle spalle solo di Juventus e Lazio.

Un Dall’Ara che quest’anno è stato grande alleato dei rossoblu e in cui gli emiliani hanno sempre trovato il gol da inizio campionato a questa parte. Un obiettivo quello di migliorare il rendimento casalingo sicuramente sulla lista dei rossoblu, che provengono da alcune stagioni non esaltanti tra le mura amiche. Perché rendere il proprio stadio un fortino è la base per poter costruire una squadra vincente. A riportarlo è il Corriere dello Sport Stadio.