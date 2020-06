Bologna in campo oggi

Dopo la grande vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, il Bologna non si ferma. Il ritmo serrato non permette giorni di riposo. I rossoblu infatti devono cominciare già a preparare la gara contro il Cagliari, prevista per mercoledì alle ore 19.30 allo stadio Dall’Ara.

Il Bologna si allena dunque oggi a Casteldebole: come vuole il protocollo, ovviamente, le porte del centro sportivo rimarranno chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La ripresa degli allenamenti verso la partita col Cagliari è prevista per oggi con una seduta a porte chiuse a Casteldebole”.