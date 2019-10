Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica che sabato i rossoblù giocheranno un’amichevole con gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana. L’amichevole si disputerà alle ore 11 al centro Niccolò Galli, ma per i tifosi non sarà possibile assistervi poiché la gara si svolgerà su un campo non visibile al pubblico per lavori di rizollatura del terreno principale.