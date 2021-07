Bologna imballato con la Feralpi, decide Raimondo su rigore

Il ritiro di Pinzolo si conclude con una vittoria striminzita per uno a zero contro la Feralpisalò. A decidere non i titolari ma i giovani: è Raimondo a sei dalla fine a guadagnare e segnare il rigore decisivo. Nel primo tempo, quello con la squadra tipo del ritiro di Pinzolo, poche cose da segnalare se non un Bologna imballato, lento e poco concreto. Non una gran impressione per i rossoblù che sicuramente non possono essere pimpanti in questa fase della stagione.