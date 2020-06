Bologna, il ritorno del trattore Dijks: quanti chilometri contro la Samp!

Due partite solide nonostante un lungo stop.

Mitchell Dijks non ha dovuto vivere solo il lockdown e la pandemia, ma precedentemente anche un fastidioso infortunio al piede che a settembre 2019 lo ha tolto di mezzo. Il totale dell’assenza supera gli otto mesi. Ma il ‘trattore’ già alle prime partite ha mostrato una ottima condizione di forma e un ritorno sempre più vicino ai suoi livelli. Contro la Sampdoria, per esempio, l’olandese volante ha percorso 10,847 chilometri guadagnandosi la palma di maratoneta della serata. La sua ultima apparizione in campo, prima della ripresa del campionato, era datata 22 settembre 2019 contro la Roma.

Fonte – Carlino.