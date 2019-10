Bologna, il programma del settore giovanile

Il Bologna scende in campo anche con il suo settore giovanile. Tante le partite interessanti nel weekend, oltre alla Serie A – domenica pomeriggio contro la Lazio – e la Primavera – sabato mattina contro la Roma. L’under 17 sarà di scena a Pordenone, mentre under 16 e under 15 ospiteranno le rispettive selezioni dell’Hellas Verona. Trasferta a San Marino invece per l’under 14, così come per l’under 13 A. Il Bologna B della stessa categoria, infine, giocherà in casa contro l’Imolese.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: PORDENONE-BOLOGNA, domenica 6 ottobre, ore 15.00 – campo “Bottecchia” – Pordenone

UNDER 16: BOLOGNA-H.VERONA, domenica 6 ottobre, ore 15.00 – campo “Biavati”, Bologna

UNDER15: BOLOGNA-VERONA, domenica 6 ottobre, ore 11.00 – campo “Cavina”, Bologna

UNDER 14: AC. SAN MARINO-BOLOGNA, domenica 6 ottobre, ore 11.00 – campo “Montecchio”, San Marino

UNDER 13: SAN MARINO – BOLOGNA A, domenica 6 ottobre, ore 11.00 – campo “Fiorentino”, San Marino

UNDER 13: BOLOGNA B – IMOLESE, domenica 6 ottobre, ore 10,30 – campo “Galli”, Bologna”.