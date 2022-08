Bologna, il programma del settore giovanile

Il programma del weekend

Redazione TuttoBolognaWeb

Secondo torneo, in poco meno di un mese dopo il bel percorso alla 32a Bensemann Cup, per l’Under 17 di Denis Biavati; primo appuntamento stagionale, invece, per l’Under 16 di Luca Sordi. Rispettivamente, le nostre due squadre saranno impegnate al XI Memorial “Nardino Previdi” e al 43° Torneo Internazionale “Nereo Rocco” per avvicinare nel migliore dei modi l’inizio della nuova stagione.

È programmato nella serata odierna il calcio d’inizio per i ragazzi di Biavati nella manifestazione a otto squadre, divise in due gruppi da quattro ciascuno: Alle 20.30, presso lo stadio “Manfredini” di Modena i rossoblù giocheranno proprio contro i gialloblù; domani, ore 21, la sfida alla Roma presso lo stadio “Ferrari” di Maranello (MO), mentre sabato chiuderanno il girone eliminatorio sfidando la Reggiana, ore 10.30, allo stadio “Gottardi” di Casalgrande (RE). Nello stesso pomeriggio ci sarà l’eventuale semifinale contro una compagine tra Sassuolo, Spal, Torino e Lugano, mentre domenica – allo “Zanti” di Sassuolo, ore 10.30 – si chiuderà la manifestazione.

Oltre alla preparazione in vista del campionato che inizierà il 4 settembre, sarà un’occasione per ricordare Nardino Previdi, collaboratore del Club nel 1993.

Nel frattempo, Tommaso Ravaglioli, Mohamed Soldà e Andrea Zilio – aggregati con la Nazionale di categoria di Bernardo Corradi – hanno festeggiato il 4-0 alla Svizzera nella mattinata di ieri: in particolare è stato protagonista Ravaglioli, autore di una doppietta. Domani la seconda amichevole e il ritorno sotto le Due Torri.

Bisognerà aspettare fino a sabato, invece, per il primo incontro dei rossoblù di Sordi, inseriti nel Girone C dell’evento organizzato dalla U.S. Settignanese. Quattro gruppi in cui si suddividono le sedici partecipanti, con i felsinei impegnati alle 18 contro il Tau Calcio Altopascio presso l’impianto dell’A.S.D. Sancat di Firenze. Allo stadio “Ferruccio Valcareggi” del capoluogo toscano, invece, tra domenica e lunedì alle 18.30, gli incontri con Sturm Graz e i padroni di casa della Settignanese. Il passaggio del turno è riservato solamente alle prime classificate, che si affronteranno nelle semifinali di martedì 30 e, le vincitrici, mercoledì 31 agosto.

Anche in questo caso, un rossoblù ha festeggiato in maglia azzurra una vittoria, ma contro l’Inghilterra e per 2-1: Francesco Castaldo. Domani la seconda gara.