Bologna, il momento d’oro continua: il calendario è dalla tua parte

Il Bologna sta letteralmente vivendo un momento d’oro. Dopo il pareggio casalingo contro il Verona – la vera rivelazione del campionato – i rossoblu hanno infatti ottenuto 3 grandi vittorie consecutive: prima la vittoria in rimonta nel derby contro la Spal, poi il successo casalingo sul Brescia ed infine il clamoroso trionfo di venerdì sera all’Olimpico contro la Roma. La classifica ora dice 33 punti e 7^ posto, grazie anche alle sconfitte in questo weekend di Cagliari, Parma, Milan e Napoli.

C’è però anche un altro piccolo fattore dalla parte dei rossoblu: il calendario. I 3 successi consecutivi potrebbero non rimanere tali. Sabato arriva infatti al Dall’Ara il Genoa, gara valida per la 5^ giornata del girone di ritorno: davanti al proprio pubblico, il Bologna parte decisamente favorito contro il Grifone. Non vincere sarebbe un vero peccato, così come la settimana dopo: sabato 22 febbraio, sempre al Dall’Ara, ecco quindi l’Udinese, altro match più che alla portata degli emiliani. Tra le mura amiche, visto anche il momento, il Bologna vorrà senza dubbio riscattare le due pessime prestazioni dell’andata: fare 6 punti qui vorrebbe dire consolidarsi in zona Europa.