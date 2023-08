Bologna – Il metodo Motta funziona

Il due agosto Thiago Motta era decisamente insoddisfatto e lo espresse pubblicamente a Utrecht. Thiago fu duro 'Oggi non siamo competitivi per la serie A, serve più qualità e per mettere qualità dobbiamo investire'. All'allenatore mancavano tante pedine, soprattutto il terzino sinistro e gli esterni, poi c'era il rischio di perdere anche Schouten e Dominguez, per non dimenticare Arnautovic. E' passato un mese e oggi il Bologna è completamente diverso con gli innesti di Ndoye, Karlsson, Kristiansen e Calafiori inseriti, a cui aggiungere anche Saelemaekers preso ieri. E' cambiato il mondo e anche la strategia di mercato. Sartori fa il Sartori, Saputo ha tolto i paletti alle spese e Fenucci è andato subito a denunciare il primo torto arbitrale. Al centro di tutto c'è la qualità dei calciatori oltre alla possibilità di sfruttare le plusvalenze. Al centro di tutto c'è anche Motta che ha conquistato tutti con il lavoro, il gioco e i risultati, dimostrando di poter far crescere tutta la rosa. Uno così va accontentato, scrive Massimo Vitali, anche perché ha dimostrato di poter imbrigliare la Juve e senza un Di Bello sarebbe pure arrivata la vittoria. La fortuna vera del Bologna (fortuna relativa, perché l’allenatore lo hanno scelto i dirigenti) oggi è avere Motta, chiosa Vitali.