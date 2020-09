Bologna – Il gioco delle coppie di centrocampo

Quale sarà la coppia di centrocampo che affronterà il Milan nel 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic?

In ritiro a Pinzolo Emilio De Leo ha provato le coppie formate da Schouten e Dominguez e da Poli e Donsah, ma c’era l’assenza di Svanberg in ritiro, l’arretramento di Medel in difesa e il ghanese è invece destinato alla cessione. Per questo motivo rivestono una particolare importanza le prove effettuate dal tecnico in questi giorni di allenamento a Casteldebole. E’ il gioco delle coppie di centrocampo, come sottolineato da Stadio. Ieri sono stati provati da una parte Schouten e Svanberg e dall’altra Poli e Dominguez. Non è una indicazione certa in vista di Milano, ma probabilmente Mihajlovic ha rivisto la scintilla che l’olandese e lo svedese fecero intravedere nell’ultima partita di campionato contro il Torino quando disputarono un’ottima partita.