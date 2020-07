Bologna, il finale di partita è sempre un thriller: ecco il dato eloquente

C’è un Bologna capace di raddrizzare le partite in Zona Cesarini ma anche un Bologna colpevole nel gettarle al vento.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi ha pubblicato un dato sui finali di partita e considerando gli ultimi dieci minuti di gioco. La squadra rossoblù in un modo o nell’altro tiene i propri tifosi incollati alla poltrona, a maggior ragione quando si avvicina il novantesimo. Sono ben 11 gol fatti dai rossoblù dall’ottantesimo in avanti nel campionato 2019/2020 e che hanno fruttato ben 13 punti, ma dall’altro lato ce ne sono ben 10 subiti con 6 punti strappati alla squadra di Mihajlovic. Il saldo è ancora positivo, ma di sicuro con i rossoblù non si può mai sapere cosa accadrà.