Buone notizie in casa Bologna per quanto riguarda la positività al Covid.

Al momento nel gruppo squadra di Casteldebole non sono state riscontrate positività al virus. Anche l’ultimo giro di tamponi, in vista della sfida di Coppa Italia con la Reggina, ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Solo un dirigente è positivo e in isolamento, ovvero l’amministratore delegato Claudio Fenucci.