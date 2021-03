Bologna – I risultati del weekend del Settore Giovanile

Nel trittico di partite in casa del Sassuolo, i rossoblù hanno vinto e convinto confermando i miglioramenti che man mano si stanno concretizzando anche in partita, dopo mesi di soli allenamenti.

L’Under 17 di mister Luca Vigiani, ha vinto con un rocambolesco 3-5 in casa dei neroverdi, indirizzando la partita sin dalla prima frazione grazie ai gol di Mazia e Raimondo. Di Salvemini la rete che ha riaperto la gara, anche se Cricca ad inizio secondo tempo e Karlsson al 70’ hanno riportato a distanza i padroni di casa che, grazie alla doppietta di Kumi, hanno rimesso paura a un Bologna che ha chiuso definitivamente l’incontro al 91’ con il penalty segnato da Raimondo. Senza storia la partita giocata dall’Under 16 di Denis Biavati, brava a vincere con un netto 0-3 esterno che conferma l’ottimo percorso di crescita. Tutte e tre le reti sono arrivate a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, con Ferrante che ha aperto le marcature al 38’. Cinque minuti più tardi è arrivata la prima rete di Bernacci, che si è ripetuto al 50’ chiudendo la partita. L’Under 15 di mister Francesco Morara, infine, ha battuto i neroverdi per 0-2 grazie a un gol per tempo. Al 32’ è andato a segno Camiciottoli, mentre al nono minuto della seconda frazione di gioco ci ha pensato D’Ascenzio a siglare il gol del raddoppio.

Fonte-Bolognafc.it