Bologna, i risultati del Settore Giovanile

I risultati del Bologna

Tre vittorie e un pareggio per le under del settore giovanile rossoblù. Vincono l'Under 18 di Magnani, 3-1 al Parma, l'Under 16 di Sordi, o-4 al Pisa, e l'Under 15 di Solivellas, 1-2 al Pisa. Sconfitta per l'Under 17 di Biavati sconfitta 1-0 a Pisa.