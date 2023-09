Bologna – Grande esodo al Bentegodi

Il Bologna deve dimostrare di poter migliorare il rendimento con le piccole, che di fatto l'anno scorso è costato l'accesso alla Conference League, ma il Verona di Baroni è partiti forte, basti pensare che se vincesse stasera salirebbe addirittura a nove punti in zona Champions League. Una doppietta di Verdi, con tremila rossoblù al seguito, condannò il Bologna ad aprile 2023, punti poi pesanti considerando le sole due lunghezze di distanza dalla Fiorentina a fine anno, mentre stasera si spera in un esito diverso al termine di un mercato interessante e due buone partite giocate tra Juventus e Cagliari. Ma l'esodo c'è ugualmente nonostante il lunedì lavorativo. La vicina Verona e l'entusiasmo per il lavoro di Motta e della società è così alto che al Bentegodi saranno in duemila i tifosi rossoblù al seguito. Sperando che il risultato sia diverso.