Bologna, gli allenamenti riprenderanno…

Si avvicina sempre più la sfida con la Juventus, in programma lunedì 22 giugno al Dall’Ara alle ore 21.45. Dopo l’allenamento di questa mattina, i giocatori del Bologna avranno il pomeriggio libero. La ripresa è fissata per domani alle ore 17 a Casteldebole. Come vuole il protocollo, ovviamente, le porte del centro sportivo saranno ancora chiuse al pubblico.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Domani la preparazione della squadra continuerà con una seduta di allenamento a porte chiuse alle 17 al centro tecnico”.