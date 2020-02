Il Bologna è atteso oggi da una gara molto importante, ma decisamente alla portata. Alle 18 i rossoblu ospitano al Dall’Ara il Genoa, che è alla ricerca di punti salvezza. In tribuna sarà presente anche il presidente Joey Saputo, che in questi giorni è in Italia per discutere della questione stadio con la società e con il sindaco Merola.

Insieme a lui, saranno ben 23.000 i tifosi a sostenere questo Bologna. La voglia d’Europa c’è, e nessuno vuole perdersi lo spettacolo.