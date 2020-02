Bologna-Genoa: Rientro importante in casa rossoblu

Buone notizie in casa Bologna, dopo una giornata di stop per squalifica torna infatti Andrea Poli.

Un ritorno fondamentale per gli equilibri di un centrocampo comunque ben coperto dalla coppia Schouten–Svanberg, con il rientro dell’ex Milan è doveroso infatti chiedersi chi gli lascerà il posto da titolare.

Il favorito sembra essere Svanberg ma toccherà a Mihaijlovic valutare al meglio la coppia da lanciare dal primo minuto con Dominguez che attualmente resta ancora indietro nelle gerarchie rossoblu. Svanberg, inoltre, è in preallarme nel caso Soriano non ce la facesse a recuperare per sabato.