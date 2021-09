Bologna-Genoa per 10 mila persone

Buona affluenza stasera al Dall'Ara

Nonostante il martedì lavorativo e un orario non esattamente favorevole, stasera al Dall'Ara è prevista una buona affluenza di tifosi rossoblù per Bologna-Genoa.

Con le restrizioni Covid la capienza è ridotta al 50%, per il Dall'Ara significa circa 15mila persone a cui sottrarre il settore dedicato agli ospiti. Per i tifosi del Bologna disponibili circa 13 mila posti, e stasera almeno 10 mila saranno occupati. La prevendita è andata bene e la Curva Bulgarelli è andata esaurita nella giornata di ieri, con il Bologna che per stasera ha aperto anche la San Luca.