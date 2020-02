Bologna-Genoa, la promozione per gli universitari

Come è ormai consuetudine, il Bologna ripropone la solita promozione speciale per gli studenti universitari. Anche per la gara del Dall’Ara contro il Genoa – in programma sabato alle ore 18 – il club rossoblu offre loro un biglietto nei distinti a soli 15 euro.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Continua la prevendita dei biglietti per #BFCGenoa di sabato 15 febbraio alle 18, a questo link tutte le informazioni

Per questa gara è attiva la speciale promozione dedicata agli studenti universitari dell’Alma Mater: un biglietto di Distinti a 15€.

Per acquistare: tutti i punti vendita della rete Vivaticket, il nostro call center al numero 051.61.11.177 e direttamente il giorno della gara alle casse dello stadio dove sarà riservata loro una fila prioritaria. Per usufruire della promozione è necessario esibire il badge universitario. La promozione è riservata agli studenti dell’Alma Mater di Bologna”.