Bologna-Genoa, i precedenti

Sabato pomeriggio il Bologna ospiterà il Genoa, gara valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Due delle squadre più storiche d’Italia si sono incontrate nella loro storia ben 105 volte: 42 vittorie degli emiliani, 37 pareggi e 26 trionfi del Grifone. Considerando però le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio è ancora più netto: i padroni di casa sono infatti in vantaggio per 26 successi a 6.

La gara di andata giocata al Marassi è terminata 0-0. In parità è finito anche l’ultimo match giocato al Dall’Ara (1-1), il quale risale alla scorsa stagione. L’ultima volta che i felsinei hanno battuto i liguri davanti ai propri tifosi era il 24 febbraio 2018: quel 2-0 fu firmato da Destro e Falletti. L’ultimo trionfo del Genoa in trasferta invece risale al 2 ottobre 2016: gli ospiti ebbero la meglio per 0-1 grazie alla rete di Simeone.