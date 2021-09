Bologna-Genoa, i convocati di Ballardini: fuori Caicedo

I convocati di Ballardini

Sono 24 i giocatori convocati da Davide Ballardini per la trasferta di Bologna. Sempre fuori Caicedo, ma gli esami strumentali hanno esclusioni lesioni e da domani riprenderà a lavorare, così come Ekuban e Sturaro. Presenti gli ex rossoblù Bani e Destro.