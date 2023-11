Bologna Futsal, preziosa vittoria a Potenza Picena

I rossoblù hanno vinto ieri per tre a due in trasferta contro il Potenza Picena con le marcature di Cavina, Spada e Guandeline, padroni di casa in gol con Sgolastra e Gomez, un successo che vale il secondo posto in classifica con dieci punti, assieme alla Ternana e all'Olimpia Regium, a meno due dalla Dozzese a punteggio pieno con 12. La prossima giornata si giocherà sabato 18 novembre al Pala Savena dove a far visita ai rossoblù arriverà l'Olimpia Regium, avversaria anche l'anno scorso in Serie B e promossa assieme al Bologna, che arriva dalla vittoria per tre a due contro la Ternana.