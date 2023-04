Bologna Futsal, è Serie A2! Basta il pari con la Sangiovannese

Bologna Futsal promosso in A2!

Il Bologna Futsal è matematicamente promosso in A2. La squadra di Carobbi corona una grande stagione e conquista la promozione a tre giornate dalla fine pareggiando per tre a tre lo scontro diretto con la Sangiovannese, ora terza, e rendendosi irraggiungibile per l'Atlante Grosseto quarto.