Non ci sono sorprese nella formazione del Bologna che tra pochi minuti affronterà il Frosinone di Di Francesco. Confermata la difesa di San Siro, in avanti c'è l'unica novità con Alexis Saelemaekers titolare al posto di Dan Ndoye, in un tridente con Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini. Diga svizzera in mezzo con Ferguson incursore. Nei ciociari dentro Cheddira prima punta con Garritano, Reinier e Soulé a supporto.