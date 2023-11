Bologna for Community in campo contro la violenza sulle donne

Nella cornice di Palazzo Malvezzi-De’ Medici si è tenuta la conferenza stampa su “Bologna for Community accompagna CHIAMA chiAMA” , lo sportello antiviolenza dedicato alle donne con disabilità. L’iniziativa, promossa da PMG Italia con il supporto del Bologna FC e a favore dell’associazione MondoDonna Onlus, si terrà allo stadio Renato Dall’Ara, lunedì 27 novembre , prima di Bologna-Torino. Per l’occasione presenzieranno tutte le sindache e i sindaci della Città Metropolitana di Bologna.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Simona Lendi (Piano per l’Uguaglianza Città Metropolitana di Bologna), Emily Marion Clancy (vice-sindaca di Bologna), Roberta Li Calzi(Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna), Loretta Michelini (Presidente MondoDonna Onlus), Marco Accorsi (Vicepresidente PMG Italia), Roberta Toschi (dirigente ASL di Bologna e consigliera comunale), Silvana Fusari (Responsabile progetto Bologna for Community). Presenti anche Andrea Coppari (Presidente CBC), Silvia Bulz (delegata Curva Bulgarelli); come ospiti hanno presenziato Enzo Contemi, Alice Greco, Valentina Tafuni, Giuseppina Carella ed Elisabetta Biavati; un ringraziamento anche a Katia Serra, che prenderà parte all’evento di lunedì prossimo.