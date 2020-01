Tabù Mihajlovic per Iachini

Ritorno in panchina subito in salita per Beppe Iachini, il tecnico marchigiano è infatti chiamato a fare da subito risultato in un campo sicuramente non facile quale il Dall’Ara. Il dato che inoltre rende ancora più difficile il suo esordio è quello relativo ai numeri di Iachini negli scontri con Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico viola non è infatti mai riuscito a battere Sinisa, quest’ultimo ha infatti collezionato 5 punti negli scontri con Iachini. Il bilancio complessivo parla infatti di una vittoria in casa e due pareggi lontano dalle mura amiche. Numeri che fanno quindi ben sperare per la partita di lunedì, vero e proprio crocevia stagionale per entrambe le formazioni.