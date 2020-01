Bologna-Fiorentina la sfida dei tanti ex

La strada che collega Bologna e Firenze ha visto transitare una lista lunghissima di giocatori nel corso degli anni. Il primo che torna alla memoria è Ferrucio Valcareggi, che negli anni ’40, militò sia nel Bologna che nella Fiorentina. Il nome però più importante di questa lista è sicuramente Roberto Baggio. Esploso in maglia viola, il Divin Codino si è riaffermato al Bologna, dove giocò la sua stagione più prolifica in A.

Un continuo via vai di giocatori che si sono cambiati le due maglie nel corso degli anni. Tanti giovani di grandi speranze poi diventati protagonisti con le due squadre. Luca Cecconi, Andrea Tarozzi e Alessandro Gamberini, insieme ad Alessandro Diamanti, sono alcuni di questi.

Senza poi contare i numerosi scambi tra le due squadre, che hanno visto Amoroso, Natali, Osvaldo e Falcone percorrere “la via degli Dei” e cambiare casacca, senza vie intermedie. In questa lista l’ultimo è proprio Erick Pulgar, passato in estate da Bologna a Firenze. Il cileno sarà atteso lunedì per la prima volta davanti al suo ex pubblico, in una sfida dalle mille sfumature, che potrebbe regalare ai rossoblu, un posto ai piedi dell’Europa.

Fonte: il Corriere dello Sport Stadio.