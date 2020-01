Bologna – Fiorentina: La probabile formazione viola

Con l’arrivo di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, lunedì al Dall’Ara si rivedrà in campo il classico 3-5-2 del tecnico marchigiano.

In campo dal primo minuto ci sarà l’attesissimo ex Pulgar con un cambio particolare in mediana, fuori infatti il titolarissimo Badejl con al suo posto Benassi. Difesa a 3 con Milenkovic,Pezzella e Caceres. Lirola e Dalbert sugli esterni con il solito Castrovilli a dettare i tempi di gioco. In avanti spazio a Chiesa insieme ad uno tra Vhlaovic (favorito) o Boateng.

Fonte : tuttomercatoweb