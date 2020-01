Bologna – Fiorentina: niente Dominguez per motivi burocratici

Bologna contro Fiorentina doveva essere la partita di Dominguez ma tuttavia l’argentino resta ancora non schierabile per motivi burocratici.

Mancano ancora un paio di passi burocratici per renderlo utilizzabile, la documentazione necessaria non è ancora presente e il giocatore che dovrà quindi accomodarsi in tribuna per seguire la partita del suoi compagni. Il Bologna conta di chiudere la pratica settimana prossima, probabile dunque la sua presenza nella prossima gara di campionato in programma il 12 gennaio contro il Torino.