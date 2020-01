Bologna-Fiorentina, i precedenti

Oggi alle 12.30 il Bologna ospita al Dall’Ara la Fiorentina: il derby dell’Appennino vale la 18^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono incontrate in totale nella loro storia ben 144 volte: 41 vittorie rossoblu, 47 pareggi e 56 trionfi della Viola. Considerando solo le gare giocate in Emilia, il bilancio è invece a favore dei padroni di casa per 28 successi a 18.

L’anno scorso sia la gara d’andata che quella di ritorno terminarono 0-0. Prima della stagione 2018/19, però, il Bologna veniva da 4 sconfitte consecutive contro la Fiorentina, con appena 2 reti all’attivo. Considerando sia le partite in casa che quelle in trasferta, i rossoblu non superano i cugini da ben 10 gare di Serie A: 3 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima volta che ad avere la meglio furono proprio i felsinei fu il 26 febbraio 2013, quando al Dall’Ara i padroni di casa vinsero per 2-1: decisivi i gol di Motta e Christodoulopoulos.