Bologna-Fiorentina, i convocati: 3 giovani per Mihajlovic

Recupera Takehiro Tomiyasu per il derby dell’Appennino. Non ce la fanno Sansone e Dijks. Mihajlovic convoca in difesa il giovane Amey, in mediana c’è il neo acquisto Urbanski mentre in attacco allungherà le rotazioni Rabbi. Portieri:...

Redazione TuttoBolognaWeb

Recupera Takehiro Tomiyasu per il derby dell'Appennino. Non ce la fanno Sansone e Dijks. Mihajlovic convoca in difesa il giovane Amey, in mediana c'è il neo acquisto Urbanski mentre in attacco allungherà le rotazioni Rabbi.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Amey (6), Antov, Danilo, De Silvestri, Faragò, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Poli, Soriano, Svanberg, Urbanski (82).

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Rabbi (19), Skov Olsen, Vignato.