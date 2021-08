Bologna – Finalmente una vittoria con i tifosi

8000 tifosi allo stadio, ma presenza anche all'esterno.Di Davide Gerosa

Il pubblico bolognese, nonostante la delusione e l'umiliazione in Coppa Italia con la sconfitta contro la Ternana per 4-5, ha risposto presente e ieri i tifosi erano in 8000. Presenti anche, ma all'esterno dello stadio, i gruppi organizzati che continuano a portare avanti la loro idea di tifo da assembramento e torneranno solo quando la capienza sarà totale. In ogni caso è stato bello tornare a risentire i boati dopo i gol, i cori per incitare la squadra nei momenti di difficoltà e non e gli immancabili sfottò e fischi per gli avversari da parte di entrambe le tifoserie. Con la speranza che la presenza del pubblico possa essere sempre maggiore, intanto è stato bello ieri esultare tutti insieme: giocatori e tifosi.