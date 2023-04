Bologna Femminile – Ventitré vittorie di fila e allungo in testa alla classifica

Altra vittoria piena di gol per il Bologna femminile, che batte 6-3 il Rinascita Doccia, portando a ventitré il numero di successi consecutivi in campionato. Tre punti dal sapore speciale, vista la concomitante sconfitta delle principali inseguitrici delle rossoblù, il Meran Women, contro il Riccione. Il distacco in classifica sale a otto lunghezze e le ragazze guidate da Bragantini devono ancora recuperare la partita contro il Villorba, in programma domenica.