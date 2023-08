Bologna Femminile, ufficiale un nuovo acquisto

Undicesimo acquisto per la Prima Squadra Femminile del Bologna, già aggregatasi al gruppo che domenica scorsa ha terminato il ritiro al Villaggio della Salute Più.

Si tratta dell'attaccante Isabel Cacciamali, nata il 10 luglio 1999 a Brescia, che approda a Bologna fino al 30 giugno 2024. Punta naturale di piede destro, ma che può agire anche da trequartista, è cresciuta calcisticamente nel Brescia CF, dal 2010 al 2015, fino a trovare l’esordio in Serie A nella stagione 2016-2017. Ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 19, nella stagione 2017-2018, in occasione della qualificazione all'Europeo.