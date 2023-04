Bologna Femminile – Sono ventuno di fila: 1-2 in rimonta per le rossoblù a Padova

Un altro successo per il Bologna femminile, che allunga la striscia di vittorie consecutive a ventuno. Le rossoblù, guidate da Bragantini, battono in trasferta il Padova per 1-2, mostrando carattere e determinazione. Il vantaggio in classifica sul Meran Women rimane di cinque lunghezze mentre il Lumezzane scivola a meno tredici dopo la sconfitta casalinga contro il Vicenza. Il Bologna dovrà recuperare anche una partita, in casa del Riccione, che è stata programmata per mercoledì 12 aprile alle 18.30.