Bologna femminile sconfitto dalla Lazio 2-0

Niente impresa per il Bologna di Bragantini nel campionato di Serie B femminile. La formazione rossoblù è uscita sconfitta dalla capolista Lazio per due a zero con una doppietta di Moraca nel primo tempo, prima su rigore e poi con uno splendido sinistro dalla distanza. Il risultato lascia il Bologna in decima posizione con quattro punti dopo quattro partite, con in testa Lazio e Ternana a punteggio pieno con 12 lunghezze.