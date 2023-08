Bologna Femminile, primo giorno di ritiro

Sono 24 le convocate per il ritiro al Villaggio della Salute Più a Monterenzio

Il ritiro del Bologna Femminile prende finalmente il via: dopo le visite mediche e i test atletici svolti a Bologna , la Prima Squadra di Simone Bragantini è partita questa mattina in direzione Villaggio della Salute Più a Monterenzio, dove resterà ad allenarsi fino a domenica 13 agosto.

Sono 24 le convocate che scenderanno in campo la prima volta nel pomeriggio: oltre alle 10 confermate dalla passata stagione, si sono aggiunti altrettanti nuovi acquisti e quattro promosse dalla formazione Primavera. Non compaiono in lista Martina Marcanti, Giada Morucci, Sara Sassi e Morena Sovrani, che continueranno a Bologna il recupero dai rispettivi infortuni. Lo riferisce il sito ufficiale del club.