Bologna Femminile – I prossimi impegni

Domenica 19 settembre il primo impegno stagionale

Il Bologna è stato inserito nel raggruppamento 10 insieme all'Accademia Spal e al Riccione, con quest'ultime che apriranno le danze il 12 settembre sfidandosi a Ferrara. Per cui il primissimo impegno stagionale è fissato per domenica 19 settembre, quando il Bologna sfiderà la perdente della gara sopracitata. Se dovesse vincere l'Accademia Spal si giocherà a Riccione, mentre in caso di successo delle romagnole il campo designato sarà quello delle rossoblù che sarà teatro dell'incontro contro le ferraresi anche nel caso di un pareggio tra Accademia Spal e Riccione. Domenica 26 settembre, infine, il Bologna giocherà contro chi non ha incontrato nel secondo turno. Tutte le sfide avranno inizio alle ore 14.30.