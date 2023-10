Bologna femminile fermato dalla Res Roma: 2-2

Pareggio per il Bologna femminile

Dopo la vittoria alla prima giornata in trasferta a San Marino, il Bologna è fermato al suo esordio casalingo dalla Res Roma per due a due. Rossoblù avanti due volte con De Biase, ma raggiunte prima da Nagni e poi Naydenova. Il pareggio porta il Bologna di Bragantini a quota 4 punti in classifica con il quarto posto a meno due dalle capolista a punteggio pieno Ternana, Lazio e Parma.