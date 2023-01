Bologna femminile, è ancora fuga: 0-5 alla Jesina

Quattordici vittorie su quindici partite per il Bologna femminile di Bragantini nel girone B del campionato di Serie C.

La squadra rossoblù, dopo il grande successo nello scontro diretto con il Merano, passa agilmente a Jesi per zero a cinque contro la Jesina. Doppietta di Kustrin, poi Arcamone, Gelmetti e Antolini ad arrotondare il risultato allo stadio Cardinaletti. Il Bologna sale dunque a quota 43 punti in classifica, sei in più del Merano che ha battuto 4-2 il Padova. Sale in Serie B la prima classificata.