Bologna Femminile – Continua la cavalcata: sei gol a Orvieto e diciottesima vittoria di fila

Ancora un successo per il Bologna femminile, che ieri ha travolto l' Orvieto in trasferta per 1-6. Diciottesima vittoria consecutiva per le rossoblù, che mantengono saldamente la prima posizione in campionato. Le dirette inseguitrici, Meran Women e Lumezzane rimangono rispettivamente a sei e otto punti di distanza.

La sfida in terra umbra si mette subito bene per le ragazze di mister Bragantini che passano in vantaggio al 10' con il gol di capitan Antolini. Al 24' arriva la doppietta della numero dieci e successivamente Colombo e Kustrin mettono la firma sullo 0-4 con cui le due squadre tornano negli spogliatoi a fine primo tempo. Nella ripresa girandola di cambi ma l'andamento della partita non cambia: Colombo segna un'altra rete, Quattrone trova il gol della bandiera per la formazione umbra e Trombin, al primo gol in rossoblù, fissa il punteggio finale sull'1-6.